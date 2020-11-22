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День в истории: 22 ноября
Убийство Джона Кеннеди, отставка Маргарет Тэтчер и другие события, произошедшие в этот день в истории.
Американцы Орвилл и Уилбер Райт прославились в истории как конструкторы первого в мире самолета с двигателем, способного к управляемому полету. Им принадлежит и множество патентов на различные новаторские изобретения, которые сделали возможным дальнейшее развитие самолетостроения в мире.
22 ноября 1909 года братья Райт основали первую в мире компанию по производству аэропланов Wright Company с авиазаводом в Дейтоне, а также аэродромом для испытаний и школой обучения пилотов в Прерии Хаффмана.
22 ноября 1917 года в Канаде была образована Национальная хоккейная лига (НХЛ) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире. На момент ее создания лига объединяла пять канадских клубов — «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Марунз», «Торонто Аренас», «Оттава Сенаторз» и «Квебек Булдогз».
22 ноября 1963 года в Далласе было совершено покушение на президента США Джона Кеннеди. Во время следования президентского кортежа по улицам города произошло несколько выстрелов. Первая пуля попала президенту в шею, вторая — в голову. Кеннеди был доставлен в больницу, где спустя полчаса была констатирована его смерть.
Официальные данные по убийству Кеннеди довольно противоречивы, а потому смерть 35-го президента США связывают со множеством конспирологических теорий. В 1992 году по указу президента Джорджа
Маргарет Тэтчер, занимавшая пост
Тэтчер подала в отставку с поста
Ноябрь 2003 года вошел в историю Грузии под названием «Революция роз». Основным поводом для протестов в стране стала предполагаемая фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года.
22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, протесты достигли своего пика. В этот день оппозиционеры во главе с Михаилом Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента и вынудили президента Эдуарда Шеварднадзе покинуть зал в сопровождении телохранителей. В стране было введено чрезвычайное положение, однако полиция и войска не поддержали действующего президента. Вечером 23 ноября Шеварднадзе провел встречу с оппозиционными лидерами Саакашвили и Жванией, после чего объявил о своей отставке.