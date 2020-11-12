Роспотребнадзор оценил создание препарата от COVID-19 на основе чаги

Ранее издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук» сообщило, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.
«К настоящему времени показано, что экстракт биологически активных веществ из базидиального гриба Inonotus obliquus, полученный водной экстракцией при температуре 50−95 градусов Цельсия в течение от 1 до 72 часов, проявляет пятидесятипроцентную противовирусную дозозависимую активность против SARS-CoV-2 в тестах на клеточных культурах VeroE6 и Vero. Для создания соответствующего препарата необходимо проведение доклинических и клинических исследований, сроки которых зависят от многих условий и не поддаются точной оценке», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что одним из веществ, обнаруживаемых в грибе чага, является меланин, который обладает активностью против различных вирусов.
Исследования создаваемого препарата на людях могут начаться только после того, как препарат покажет свою эффективность на животных, уточнили в ведомстве.