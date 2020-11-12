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15:04 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор оценил создание препарата от COVID-19 на основе чаги

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Для создания препарата от COVID-19 на основе экстракта березового гриба необходимо проведение доклинических и клинических исследований, пока доказана эффективность вещества только на культурах клеток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Источник: CC BY-SA 3.0 / Tocekas /

Ранее издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук» сообщило, что специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.

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«К настоящему времени показано, что экстракт биологически активных веществ из базидиального гриба Inonotus obliquus, полученный водной экстракцией при температуре 50−95 градусов Цельсия в течение от 1 до 72 часов, проявляет пятидесятипроцентную противовирусную дозозависимую активность против SARS-CoV-2 в тестах на клеточных культурах VeroE6 и Vero. Для создания соответствующего препарата необходимо проведение доклинических и клинических исследований, сроки которых зависят от многих условий и не поддаются точной оценке», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что одним из веществ, обнаруживаемых в грибе чага, является меланин, который обладает активностью против различных вирусов.

Исследования создаваемого препарата на людях могут начаться только после того, как препарат покажет свою эффективность на животных, уточнили в ведомстве.

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