14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
81-летний итальянец растрогал Сеть серенадой под окнами больницы
Коронавирус — не помеха для любви.
Не имея возможности навещать жену в больнице, 81-летний итальянец Стефано Боззини решил сыграть ей серенаду на своем аккордеоне прямо под окнами медучреждения.
Трогательный момент попал на видео в городке
По данным итальянского информагентства ANSA, Боззини — отставной итальянской армии, и шляпа является частью униформы. В подразделении мужчину прозвали «Джанни Моранди из Альп», потому что он всегда играл на аккордеоне. Стефано и Карла поженилась в 1973 году.
Ролик с пожилым трубадуром мгновенно стал вирусным в соцсетях. Его увидела и дочь Боззини. «Это мой папа… Единственный и неповторимый», — написала женщина.
Анна Лысенко