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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

81-летний итальянец растрогал Сеть серенадой под окнами больницы

Коронавирус — не помеха для любви.

Не имея возможности навещать жену в больнице, 81-летний итальянец Стефано Боззини решил сыграть ей серенаду на своем аккордеоне прямо под окнами медучреждения.

Трогательный момент попал на видео в городке Кастель-Сан-Джованни. Супруга Стефано по имени Карла наблюдала за музыкантом из окна второго этажа. К ней присоединились и другие пациенты. В конце Стефано помахал жене рукой. Очевидцы выступления поприветствовали пенсионера криками «Браво!».

По данным итальянского информагентства ANSA, Боззини — отставной итальянской армии, и шляпа является частью униформы. В подразделении мужчину прозвали «Джанни Моранди из Альп», потому что он всегда играл на аккордеоне. Стефано и Карла поженилась в 1973 году.

Ролик с пожилым трубадуром мгновенно стал вирусным в соцсетях. Его увидела и дочь Боззини. «Это мой папа… Единственный и неповторимый», — написала женщина.

Анна Лысенко

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