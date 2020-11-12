15:38 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
Остров скал и вулканов
Уникальная природа Итурупа. Фоторепортаж.
Кипящие озера, лавовые поля, водные источники на склонах вулканов — всё это можно увидеть на Дальнем Востоке. Наш фотограф Юрий Смитюк отправился на Итуруп — самый крупный остров южной группы Большой гряды Курил.
Лавовое плато Янкито — это застывшая вулканическая лава, образовавшаяся на берегу моря в результате древнего извержения вулкана Богдан Хмельницкий.
На склоне вулкана Баранского есть грязевые, минеральные и другие термальные источники. После строительства геотермальной ТЭС на большом фумарольном поле, снабжающей Курильск электроэнергией, сюда открыли хорошую дорогу.
С тех пор увеличилось количество путешественников, желающих осмотреть местность. Источники разделены каменными буграми и полянками с кустами, травами и мхом. Здесь обустроена зона купания и отдыха.
Ещё одна необычная достопримечательность острова — останки военной техники. На Курилах в советские годы был сформирован свой укреплённый район в составе 18-й