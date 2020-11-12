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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Одноклассники возобновили работу ленты новостей о коронавирусе

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Одноклассники запустили проект «COVID-19: Вместе — не страшно!» с полезными сервисами и контентом для пользователей на самоизоляции. Одновременно с этим ОК возобновили работу ленты новостей о COVID-19 в разделе «Рекомендации».

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Источник: InsideOK

В ней можно найти проверенную информацию из федеральных и региональных СМИ, а также из официальных источников — Министерства здравоохранения и портала СтопКоронавирус. РФ.

В проекте «Вместе — не страшно!» собраны все сервисы ОК, которые могут быть полезны во время самоизоляции. Особое внимание уделено здоровью пользователей. К примеру, в ОК можно бесплатно получить консультацию терапевтов и изучить советы от профессиональных тренеров и диетологов в «Спортзале онлайн».

На странице «COVID-19: Вместе — не страшно!» также организован специальный раздел для тех, чей бизнес пострадал во время пандемии. В частности, курс по ведению бизнеса в соцсети и продвижению товаров и услуг в разделе «ОК. Бизнес».

С помощью гайда пользователи могут не только узнать актуальную информацию, но и интересно провести время дома. Например, посмотреть спортивные трансляции и онлайн-концерты со звездами, совершить виртуальное путешествие с помощью тревел-блогеров и онлайн-экскурсий из музеев разных стран.

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