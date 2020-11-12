Венгрия первой из стран ЕС решила испытать российскую вакцину от COVID-19

В течение полутора недель в Венгрию поступит образец российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для проведения лабораторных испытаний, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в эфире местного телеканала M1. Интервью телеканалу Сийярто дал по видеосвязи, поскольку ранее он заразился COVID-19 и находится на карантине.
В декабре, по словам главы МИДа, в страну может поступить первая небольшая партия препарата для клинических испытаний, и если тестирование покажет ее эффективность, в второй половине января Венгрия начнет принимать крупные поставки «Спутника V».
Сийярто отметил, что разработчики российской вакцины недавно сообщили о ее 92-процентной эффективности, и это «хорошие новости» для Венгрии. Накануне Центр Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций заявили об эффективности вакцины «Спутник V» на основе промежуточных результатов третьей фазы испытаний.
В конце октября представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Венгрия сможет купить российскую вакцину от коронавируса, только если она будет сертифицирована в ЕС. «Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», — пригрозил тогда Мамер.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за последний день в Венгрии коронавирусом заразились 3945 человек, общее число заражений увеличилось до 122 863. С начала пандемии 2697 венгров умерли от COVID-19.