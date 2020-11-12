Ученые исследовали мумии, найденные в Египте в 1615 году

Три найденные в 1615 году египетские мумии исследовали ученые при помощи компьютерной томографии. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS One. Это единственные сохранившиеся мумии с лепными украшениями из некрополя в Саккаре. В отличие от других, погребенных в саркофагах, этих покойников клали на деревянные доски, затем оборачивали тканью и саваном, после чего украшали при помощи гипса и золота. Кроме того, наносили портретное изображение во всю длину тела.
Две мумии находятся в Дрездене, еще одна — в Египте. Как уточнила египтолог Стефани Зеш, исследование показало, что как минимум один из покойников был похоронен с внутренними органами и даже с мозгом, хотя обычно все это удалялось при бальзамировании. Кроме того, на шею женщины и девочки-подростка поместили красивые ожерелья. Экспертам удалось получить сведения, не вскрывая мумии.
«Наличие драгоценностей показывает, что эти люди принадлежали к высокому социально-экономическому классу», — констатировала Зеш.
По мнению исследователей, умерших снабдили теми артефактами, которые, согласно древним поверьям, пригодились бы им в загробной жизни. В частности, монеты могли понадобиться для оплаты работы Харона, перевозившего души умерших через реку Стикс.
Мумии были изготовлены в тот период, когда Египет являлся провинцией Римской империи, то есть, между 30 годом до н. э. и концом IV века н. э.
Исследование также показало, что взрослые умерли в сравнительно молодом возрасте. Так, мужчине в момент ухода из жизни было 25−30 лет, его рост составлял 164 см, он имел два непрорезавшихся зуба. Несколько его костей были сломаны. Ученые считают, что это произошло уже после обнаружения мумии. Точные причины смерти людей установить не удалось, при этом женщина (ей было 30−40 лет) страдала артритом коленного сустава в запущенной форме.
Исследователи обратили внимание, что в процессе мумификации не использовался ряд традиционных субстанций для бальзамирования. Мозг сохранился только у девушки, хотя он и уменьшился в размере (обычно его удаляли через нос). Ей было 17−19 лет, и она имела доброкачественную опухоль позвоночника, которая обычно встречается у людей старше 40.
Три упомянутые мумии около 400 лет назад привез в Европу итальянский аристократ Пьетро делла Валле.
Он заинтересовался необычными мумиями с портретами и лепниной во время путешествия по Египту. В то время найти у торговцев нетронутую мумию было непросто, поскольку за ними охотились грабители. Их привлекали не только драгоценности: считалось, что прах мумий обладает целебными свойствами. Поэтому средневековые лекари размалывали мумии в порошок и использовали его в медицинских целях. Делла Валле очень хотел раздобыть ценные находки в качестве сувенира, изучал, где и как были выкопаны мумии, лично спускался в ямы, и, наконец, остановил свой выбор на необычных экземплярах, выкупив их.
Эти мумии были извлечены из некрополя за три-четыре дня до визита делла Валле и не успели еще попасть в чужие руки.
В течение своих странствий по миру путешественник возил мумии с собой и в конце концов забрал их в Рим. В 1650 году в своих воспоминаниях он признался, что мумии показались ему «красивыми и элегантными». Ему особо понравилось, что на мумии был нанесен портрет покойных. Делла Валле также отмечал большое количество золота и иероглифов на своем артефакте.
Гость поинтересовался, имеются ли у грабителей такие же мумии. И тогда ему принесли мумию женщины, найденную рядом.
«Одежда женщины намного богаче золотом и украшениями, чем мужчины, — уточнял делла Валле. — На золотых пластинах в дополнение к другим знакам и символам выгравированы птицы и животные. На одном из ожерелий изображено Солнце».
Делла Валле увлекался предметами старины, собирал и коллекционировал редкие книги, свитки, манускрипты, первым привез в Европу Самаритянское Пятикнижие. Он первым догадался, что клинопись является не узором, а текстом. Оставил уникальные сведения о быте и нравах посещенных мест, а одна из его спутниц привезла в Европу первых персидских кошек.
Путешественник скончался в 1652 году. До 1709 года мумии находились у семьи делла Валле. В 1728-м они попали в коллекцию курфюрста Саксонии Фридриха Августа I, впоследствии сменили нескольких владельцев. Мумии мужчины и женщины в итоге оказались в одном из музеев Дрездена. Мумия девушки выставлена в Музее египетских древностей в Каире.
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