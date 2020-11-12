16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Королева красоты из Австралии долгие годы страдала из-за своей внешности
В школе ее обижали одноклассники, а в университете не воспринимали всерьез.
Австралийка индийского происхождения Мария Таттил осенью 2020 года завоевала титул «Мисс Вселенная Австралия». Сейчас она снимается для рекламы и журналов, участвует в
В одном из своих недавних интервью Мария рассказала, что долгие годы ее внешность была для нее лишь источником проблем. В школе ее дразнили одноклассники, и она часто приходила домой в слезах. Правда, девушка до сих пор не понимает, почему была предметом насмешек, ведь в то время она выглядела совсем обычно.
С возрастом она начала заметно хорошеть, но это не решило ее проблемы с окружающими. В университете ее воспринимали как «глупую красотку» и не стремились поручать ей интересные проекты.
Тем не менее она получила степень бакалавра по психологии и степень магистра в области человеческих ресурсов. Но и после этого ее внешность продолжала выходить ей боком.
На работе она столкнулась с похожими проблемами. Ее не воспринимали всерьез, коллеги шутили о ее умственных способностях и отмечали, что все успехи Марии — исключительно заслуга ее внешности.
Тогда Таттил решила ответить обидчикам и приняла участие в местном конкурсе красоты, который, в конечном счете, и привел ее к титулу «Мисс Вселенная Австралия». Сейчас девушка является борцом за права женщин и активистом инклюзивности, рассказывая о своем опыте и помогая другим принимать и любить себя, вне зависимости от того, кто и как выглядит, пишет News.com.au.
Екатерина Гура