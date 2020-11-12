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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Королева красоты из Австралии долгие годы страдала из-за своей внешности

В школе ее обижали одноклассники, а в университете не воспринимали всерьез.

Австралийка индийского происхождения Мария Таттил осенью 2020 года завоевала титул «Мисс Вселенная Австралия». Сейчас она снимается для рекламы и журналов, участвует в тв-шоу, а за ее жизнью в Instagram следят более 67 тысяч человек.

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В одном из своих недавних интервью Мария рассказала, что долгие годы ее внешность была для нее лишь источником проблем. В школе ее дразнили одноклассники, и она часто приходила домой в слезах. Правда, девушка до сих пор не понимает, почему была предметом насмешек, ведь в то время она выглядела совсем обычно.

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С возрастом она начала заметно хорошеть, но это не решило ее проблемы с окружающими. В университете ее воспринимали как «глупую красотку» и не стремились поручать ей интересные проекты.

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Тем не менее она получила степень бакалавра по психологии и степень магистра в области человеческих ресурсов. Но и после этого ее внешность продолжала выходить ей боком.

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На работе она столкнулась с похожими проблемами. Ее не воспринимали всерьез, коллеги шутили о ее умственных способностях и отмечали, что все успехи Марии — исключительно заслуга ее внешности.

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Тогда Таттил решила ответить обидчикам и приняла участие в местном конкурсе красоты, который, в конечном счете, и привел ее к титулу «Мисс Вселенная Австралия». Сейчас девушка является борцом за права женщин и активистом инклюзивности, рассказывая о своем опыте и помогая другим принимать и любить себя, вне зависимости от того, кто и как выглядит, пишет News.com.au.

Екатерина Гура

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