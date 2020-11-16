01:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 16 ноября
Подвиг
16 ноября 1995 года
Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и понимание многообразия культур, форм самовыражения и способов проявления индивидуальности.
16 ноября 1848 года, ровно 172 года назад, в Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен, великий польский композитор и пианист. Кстати, за всю свою жизнь он дал не более 30 публичных концертов.
Через неделю он вернулся в Париж и 17 октября 1849 года умер в своей парижской квартире на Вандомской площади. Урна с сердцем композитора, согласно его предсмертной воле, была перевезена в Варшаву и замурована в одной из колонн костела Святого креста.
После Октябрьской революции 1917 года США долгое время отказывались признавать советское правительство. В Америке были уверены, что новая власть не продержится долго, и поэтому решили занять выжидательную позицию. А главную роль в нежелании иметь дело с советской властью сыграло то, что большевики отказались выплачивать США кредиты, взятые царским правительством.
Однако уже во времена новой экономической политики советских властей американские бизнесмены думали об установлении контактов с СССР. Одним из них стал миллионер Арманд Хаммер, весьма удачно начавший бизнес с Москвой.
Но полноценные дипломатические контакты были восстановлены только после визита советского министра Максима Литвинова в Вашингтон. 16 ноября 1933 года СССР и США обменялись нотами об установлении дипломатических отношений.
16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова.
16 ноября немецкие войска пошли в наступление, планируя быстро захватить Москву и победоносно закончить кампанию 1941 года. В течение четырех часов панфиловцы под шквальным огнем артиллерии и бомбежками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага.
Как выяснилось позднее, не все 28 панфиловцев погибли. Шестеро из них выжили, но были ранены или контужены.
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — была создана правительствами 37 государств в Лондоне ровно 75 лет назад, 16 ноября 1945 года, и стала формальной преемницей Международного института по интеллектуальному сотрудничеству.
Целью создания организации стало содействие укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения и справедливости. Деятельность ЮНЕСКО охватывает многие сферы: проблемы дискриминации в области образования и неграмотности; изучение национальных культур и подготовка национальных кадров; проблемы социальных наук, геологии, океанографии и биосферы и другие.
16 ноября 1996 года в Каспийске (Дагестан) был взорван девятиэтажный жилой дом.
Мощность бомбы, по разным оценкам, составила от 30 до 150 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва было повреждено все здание, одна из его секций была полностью разрушена.
Управлением ФСБ по Дагестану было возбуждено уголовное дело по статье «терроризм». В ноябре 2003 года