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22:21 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ рассказали о рекордном уровне заболеваемости корью в мире за более чем 20 лет

ЖЕНЕВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость корью в мире достигла в 2019 году самого высокого уровня за более чем два десятилетия: было зарегистрировано почти 870 тыс. случаев этой болезни, более 200 тыс. человек умерли.

Источник: РИА "Новости"

Эти данные приведены в опубликованном в четверг в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

«Заболеваемость корью резко расширилась в мире в 2019 году. Поступили сообщения о самом большом числе случаев за 23 года», — отмечают авторы доклада.

В прошлом году было зарегистрировано 869770 заболевших корью и 207,5 тыс. умерших.

С 2016 года число летальных исходов выросло на 50%.

ВОЗ и CDC обращают внимание на тот факт, что с 2010 по 2016 год заболеваемость снижалась, достигнув в 2016 году «исторически низких» показателей. Последующий рост эксперты объясняют сбоями в программах вакцинации детей от кори. Чтобы взять корь под контроль, требуется не менее чем 95% охват населения вакцинацией.

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Речь идет о приеме двух доз вакцины. Согласно оценкам экспертов, сейчас не более 85% детей получают одну дозу вакцины и около 71% — две дозы, что ниже поставленной цели.

В 2020 году число сообщений о заболевании корью уменьшилось. Вместе с тем в ВОЗ и CDC обеспокоены сбоями в вакцинации, произошедшими из-за пандемии коронавируса. По состоянию на ноябрь, эксперты зафиксировали задержки по срокам иммунизации 94 млн человек в 26 странах.

«Эти данные посылают ясный сигнал о том, что нам не удается защитить детей от кори во всех регионах мира», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал мировое сообщество «коллективно работать» над решением задачи вакцинации «всех и повсюду».

Корь — одно из самых заразных вирусных заболеваний. Она считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит. Она может привести к смертельному исходу.

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