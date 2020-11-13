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01:09 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Устойчивая отмена ограничений на социально-экономическую жизнь, введённых ради сдерживания распространения COVID-19, начнётся в мире лишь с середины следующего года, говорится в заметке аналитической компании Oxford Economics.

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Источник: РИА "Новости"
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Вакцина от Pfizer и BioNTech показала эффективность на уровне 90%

Возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса, такое мнение выразила в четверг на Парижском форуме мира глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введённых из-за пандемии, начнется в мире только в середине 2021 года», — говорится в материале.

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний — вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.

Известие о том, что вакцина Pfizer-BioNTech кажется высокоэффективной, является пока что самым большим шагом на пути к восстановлению нормального состояния мировой экономики, следует из заметки.

«И все же переход к нормальной жизни, вероятно, будет долгим», — считают эксперты.

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Если не появится ряд других вакцин, то судя по всему, подавляющая часть населения мира не будет вакцинирована в следующем году.

В дополнение к хорошо известным сложностям, связанным с распространением вакцины, компания Pfizer объявила, что сможет сделать лишь 50 миллионов доз препарата к концу этого года и 1,3 миллиарда доз в 2021 году.

«Этого достаточно, чтобы вакцинировать 675 миллионов человек, или 8% населения мира к концу 2021 года», — отмечается в заметке.

На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи «Спутник V», «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и вакцина Центра имени Чумакова РАН.

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