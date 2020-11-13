01:09 (мск), источник: РИА Новости
Эксперты спрогнозировали начало отмены ограничений против COVID-19 в мире
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Устойчивая отмена ограничений на
Возвращение к экономическому росту в различных частях мира будет зависеть от общей вакцинации и иммунизации населения против коронавируса, такое мнение выразила в четверг на Парижском форуме мира глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Комплексная программа вакцинации займет много месяцев, что подтверждает наше мнение о том, что устойчивое и содержательное снятие ограничений, введённых
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний — вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
«И все же переход к нормальной жизни, вероятно, будет долгим», — считают эксперты.
Если не появится ряд других вакцин, то судя по всему, подавляющая часть населения мира не будет вакцинирована в следующем году.
В дополнение к хорошо известным сложностям, связанным с распространением вакцины, компания Pfizer объявила, что сможет сделать лишь 50 миллионов доз препарата к концу этого года и 1,3 миллиарда доз в 2021 году.
«Этого достаточно, чтобы вакцинировать 675 миллионов человек, или 8% населения мира к концу 2021 года», — отмечается в заметке.
На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи «Спутник V», «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и вакцина Центра имени Чумакова РАН.