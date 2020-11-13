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02:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские медики назвали критерии активности распространения коронавируса

Критериями активности распространения коронавируса служат иммунитет человека и состояние его верхних дыхательных путей, а также время от попадания вируса в его организм. Их в беседе с РБК назвал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

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Источник: РИА "Новости"

«Есть люди, которые вообще не болеют, есть люди, которые переносят это легко, соответственно, они и вирус выделяют в небольшом количестве, их вирусная нагрузка небольшая», — сказал он, добавив, что после заражения все зависит от состояния организма человека.

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И если иммунитет справится с болезнью, то через три-четыре дня анализ на COVID-19 уже будет отрицательный.

По словам российского медика, заразным человек становится уже на второй день после инфицирования. Это подтвердил и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он подчеркнул, что выделение вируса, по разным данным, возможно от 48 до 90 дней. При этом фаза активного выделения инфекции зависит от течения болезни: при бессимптомной и тяжелой форме она будет отличаться.

Ранее российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что пациент является наиболее заразным первые два дня после заражения. То есть, в то время, пока у него еще не успели проявиться симптомы COVID-19.

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