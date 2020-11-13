В ВОЗ рассказали, как побороть страх перед COVID-19

«Страх, беспокойство и стресс — это нормальная реакция на воспринимаемые или реальные угрозы, а также иногда, когда мы сталкиваемся с неопределенностью или неизвестностью. Поэтому нормально и понятно, что люди испытывают страх в контексте пандемии COVID-19», — заявили в ВОЗ.
Эксперты отметили, что ситуация может усугубляться тем, что к страху перед заражением вирусом добавляются существенные изменения в повседневной жизни, в частности новые ограничения передвижения.
«Тяжелая утрата, изоляция, потеря дохода и страх могут спровоцировать психические расстройства или усугубить существующие. Многие люди могут столкнуться с увеличением количества употребляемого алкоголя и наркотиков, бессонницей и беспокойством. Люди с ранее существовавшими психическими, неврологическими или наркологическими расстройствами особенно уязвимы, особенно когда доступ к лечебным услугам нарушен», — добавили в ВОЗ.
Столкнувшись с новыми реалиями работы на дому, временной безработицей, домашним обучением детей в некоторых случаях и отсутствием физического контакта с другими членами семьи, друзьями и коллегами, люди должны заботиться не только о физическом, но и психическом здоровье, уверены в ВОЗ.
При этом каждый сам может многое сделать для своего психического благополучия.
«Мы можем многое сделать для нашего психического благополучия. Важно придерживаться регулярного распорядка дня, например вставать и ложиться спать в одинаковое время каждый день, регулярно питаться здоровой пищей, регулярно заниматься спортом, выделять время на работу и время на отдых, а также уделять время тому, что вам нравится», — рекомендуют во Всемирной организации здравоохранения.