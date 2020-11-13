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05:15 (мск), источник: РИА Новости

Эпидемиолог назвал условие снижения темпов распространения COVID-19

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Темпы распространения коронавируса начнут снижаться, когда у трети населения будет иммунитет к вирусу, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: РИА Новости

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян сообщил, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции растет — в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%.

«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьёзное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет», — сказал Горелов журналистам.

Он отметил, что пока рост заболеваемости коронавирусной инфекцией все еще продолжается.

Когда он закончится и начнется снижение, во многом зависит еще и от того, насколько все соблюдают меры профилактики — носят маску, соблюдают социальную дистанцию, остаются дома, подчеркнул Горелов.
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