Пульмонолог назвал самых опасных разносчиков COVID-19

Наиболее опасными разносчиками коронавируса являются переболевшие COVID-19 люди, отказывающиеся носить маски, сообщил «Ленте.ру» заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.
«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок», — сказал Карабиненко. Он отметил, что те, кто уже перенес инфекцию, распространяют ее «свободно и без всяких препятствий».
Пульмонолог объяснил «заразность» переболевших тем, что даже после выздоровления вирус остается в верхних дыхательных путях, поэтому следует надевать маски.
Люди, не использующие эти средства защиты, «являются активными распространителями коронавируса». «В первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — заключил врач.
В октябре ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета заявили, что главными распространителями коронавирусной инфекции являются дети и молодежь, на долю которых приходится треть проанализированных случаев COVID-19.
Исследователи отметили, что заразиться проще всего от человека своего возраста. И среди детей и молодежи этот шанс наиболее высок.
Замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов сообщал, что большинство детей легко переносят заболевание, в то время как вирус в их организме задерживается на большее время, чем у взрослых, поэтому они дольше остаются разносчиками COVID-19.
Позднее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян заявил, что дети не являются активными разносчиками коронавируса, так как вирус, пояснил он, размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Коронавирус проникает в клетки через рецептор ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), представленность которого у детей минимальна — она увеличивается с возрастом.
В «Инвитро» выяснили, что у детей и подростков реже всего выявляют антитела к коронавирусу — всего в 2−3% случаев. По словам главного врача сибирского подразделения компании Андрея Позднякова, это связано с тем, что несовершеннолетние часто болеют без симптомов. Из-за этого у них менее выраженный иммунный ответ, снижена выработка антител, а их уровень быстро падает.