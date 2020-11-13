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11:54 (мск), источник: РБК

Пульмонолог назвал самых опасных разносчиков COVID-19

Переболевшие коронавирусной инфекцией граждане, которые не носят маски — самые опасные разносчики COVID-19. После выздоровления вирус остается в верхних дыхательных путях, люди продолжают его распространять.

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Источник: РИА "Новости"

Наиболее опасными разносчиками коронавируса являются переболевшие COVID-19 люди, отказывающиеся носить маски, сообщил «Ленте.ру» заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок», — сказал Карабиненко. Он отметил, что те, кто уже перенес инфекцию, распространяют ее «свободно и без всяких препятствий».

Пульмонолог объяснил «заразность» переболевших тем, что даже после выздоровления вирус остается в верхних дыхательных путях, поэтому следует надевать маски.

Люди, не использующие эти средства защиты, «являются активными распространителями коронавируса». «В первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», — заключил врач.

В октябре ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета заявили, что главными распространителями коронавирусной инфекции являются дети и молодежь, на долю которых приходится треть проанализированных случаев COVID-19.

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Исследователи отметили, что заразиться проще всего от человека своего возраста. И среди детей и молодежи этот шанс наиболее высок.

Замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов сообщал, что большинство детей легко переносят заболевание, в то время как вирус в их организме задерживается на большее время, чем у взрослых, поэтому они дольше остаются разносчиками COVID-19.

Позднее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян заявил, что дети не являются активными разносчиками коронавируса, так как вирус, пояснил он, размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Коронавирус проникает в клетки через рецептор ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), представленность которого у детей минимальна — она увеличивается с возрастом.

В «Инвитро» выяснили, что у детей и подростков реже всего выявляют антитела к коронавирусу — всего в 2−3% случаев. По словам главного врача сибирского подразделения компании Андрея Позднякова, это связано с тем, что несовершеннолетние часто болеют без симптомов. Из-за этого у них менее выраженный иммунный ответ, снижена выработка антител, а их уровень быстро падает.

Врач: самые опасные переносчики вируса — переболевшие люди без масок
Во время загрузки произошла ошибка.
12:14 (мск)© Ньюстюб
 Названы самые опасные разносчики COVID-19
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