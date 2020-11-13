Кто обманул принцессу Диану? Би-би-си начинает новое расследование знаменитого интервью

11:47 (мск), источник: BBC News Русская служба
Интервью Мартина Башира с Дианой Спенсер, вышедшее 25 ноября 1995 года, стало одним из главных событий года в Великобритании. Его смотрели более 23 млн человек — почти каждый третий житель Соединенного Королевства.
Принцесса Диана рассказала, что она несчастлива в королевской семье. Что ее брак с принцем Чарльзом терпит крах, они не живут вместе, он изменяет ей, а она — ему.
Она произнесла знаменитую фразу «В том браке нас было трое», имея в виду Камиллу
Принцесса Диана говорила о приступах булимии, о том, что она причиняла сама себе физический вред, о том, какое отчаяние и депрессию она испытывает, будучи членом королевской семьи.
Такого в истории британской королевской семьи еще не было. Все нюансы личной жизни всегда оставались внутри двора. Следящие за двором таблоиды получали в лучшем случае непроверенные слухи, которые никто официально не комментировал.
Интервью привело к разводу Дианы с принцем Чарльзом буквально через месяц (на этом настояла королева Елизавета), а также к конфликту с их общими детьми, принцами Уильямом и Гарри. Отношения Дианы с королевской семьей были разрушены.
Первые слухи о том, что интервью было взято нечестным способом, появились еще в 1996 году.
Башир показал Диане фальшивые выписки банковских счетов, из которых следовало: люди из ее ближайшего окружения делятся сведениями о ее жизни с таблоидами и получают за это деньги. И будет лучше, если Диана сама даст интервью, рассказав обо всем из первых уст.
Тогда
Но в остальном в корпорации пришли к выводу, что выписки не повлияли на желание принцессы Дианы дать интервью, и формально все правила в процессе согласования были соблюдены.
Сама принцесса Диана тоже сказала, что согласилась бы на разговор с Баширом в любом случае. Люди из ее окружения говорили, что она была очень рада этому интервью, оповестила о нем друзей. И только после его выхода в эфир решила, что совершила ошибку.
В 2020 году издание Sunday Times, а затем и брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер вновь заявили, что Мартин Башир получил интервью нечестным способом. Спенсер подтвердил историю о выписках. И сказал, что если бы знал о них тогда, ни за что не допустил бы этого интервью.
В ноябре 2020-го Спенсер потребовал от
Заявление Спенсера стало громким скандалом, о котором написали все ведущие СМИ. Бывший руководитель
В итоге корпорация приняла решение провести новое внутреннее расследование этого дела. Генеральный директор
На новость отреагировало и правительство Великобритании: в
Королевская семья оставила эту историю без комментариев.
Пока не комментировал ее и Мартин Башир: весной он заболел коронавирусом, который дал осложнение на сердце, и сейчас журналист восстанавливается после операции.
Уволенный с
Я хочу, чтобы корпорация посмотрела на нанесенный ущерб и публично извинилась. Мои дети знают, что люди называют меня мошенником. А у меня были награды как у графического дизайнера.
На вопрос, почему он молчал все эти годы, Уисслер ответил: «Потому что я никто. С кем мне говорить? Мне нужно было
«Человек, который должен высказаться, это Мартин Башир. Он единственный, у кого есть ответы», — добавил Мэтт Уисслер.
В 1996 году Великобритания была другой страной — журналистка Guardian Габи Хинслифф не припоминает никакого общественного возмущения, когда появились первые заявления о сомнительной тактике, с помощью которой
«Все это было похоже на очередной поворот сюжета в бесконечной королевской мыльной опере», — пишет Хинслифф. Да, дизайнер, изготовивший фальшивые банковские выписки, был уволен с
В чем смысл проведения нового расследования 25 лет спустя? Габи Хинслифф полагает, что главная цель эксгумации этой давно умершей истории — в том, чтобы извлечь из нее уроки.