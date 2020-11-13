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12:53 (мск), источник: Forbes

Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19 за сутки. Два оказались положительными

У миллиардера, которому предстоит через два дня отправлять астронавтов к МКС, симптомы простуды.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: AP 2020

Гендиректор Tesla Илон Маск получил два положительных результата теста на коронавирус и два отрицательных за один день. Об этом он рассказал в Twitter.

«Происходит что-то крайне обманчивое. Четыре раза за день сдал тест на коронавирус. Два результата отрицательные, два положительные. Одна и та же машина [для анализа], один и тот же тест, одна и та же медсестра. Быстрый тест на антигены от BD [производитель тестов]», — написал Маск.

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В комментариях к записи Маск написал, что ждет еще результаты еще нескольких ПЦР-тестов от разных лабораторий, но это займет около суток. У Маска проявились симптомы обычной простуды: «Пока ничего необычного».

На 14 ноября запланирован запуск космического корабля Crew Dragon c четырьмя астронавтами на борту, который осуществит компания Маска SpaceX. Она стала первой в истории частной космической компанией, которая смогла доставить на орбиту людей. В последние годы США не запускали собственные космические корабли и закупали доставку астронавтов у «Роскосмоса».

Маск не уточнил, намерен ли он отправиться на самоизоляцию. В марте Маск назвал «тупостью» панику из-за коронавируса, а в разгар карантинных ограничений во всем мире в апреле призывал «вернуть людям их чертову свободу». Маск считал, что угрожать людям наказанием за выход из дома — это «по-фашистски» и «не демократично».

Ринат Таиров

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