12:53 (мск), источник: Forbes
Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19 за сутки. Два оказались положительными
У миллиардера, которому предстоит через два дня отправлять астронавтов к МКС, симптомы простуды.
Гендиректор Tesla Илон Маск получил два положительных результата теста на коронавирус и два отрицательных за один день. Об этом он рассказал в Twitter.
«Происходит
В комментариях к записи Маск написал, что ждет еще результаты еще нескольких
На 14 ноября запланирован запуск космического корабля Crew Dragon c четырьмя астронавтами на борту, который осуществит компания Маска SpaceX. Она стала первой в истории частной космической компанией, которая смогла доставить на орбиту людей. В последние годы США не запускали собственные космические корабли и закупали доставку астронавтов у «Роскосмоса».
Маск не уточнил, намерен ли он отправиться на самоизоляцию. В марте Маск назвал «тупостью» панику
Ринат Таиров