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День в истории: 21 ноября
Всемирный день телевидения, трагедия в Риге, первый полет на воздушном шаре и другие памятные события этого дня.
Этот международный день начали отмечать 21 ноября 1996 года по инициативе Генассамблеи ООН. Именно тогда состоялся первый Всемирный телевизионный форум. В ООН призвали мир обмениваться телевизионными программами для продвижения мира и развития.
Сегодня конкуренцию телевидению составляет Интернет. Например, в 2019 году россияне в среднем за сутки смотрели телевизор на 17 минут меньше, чем годом ранее. По данным Mediascope, россияне старше четырех лет в 2019 году проводили у телевизора в среднем 3 часа 40 минут в сутки.
В 1973 году братья Майкл и Брайен Маккомак в США придумали Всемирный день приветствий.
Идею, поданную в разгар холодной войны, во время конфликта между Египтом и Израилем, поддержали в более чем 180 странах. С тех пор ежегодно 21 ноября в мире отмечают День приветствий, чтобы напомнить: конфликты следует разрешать посредством общения, а не применения силы.
21 ноября 1472 года великий князь Московский Иоанн III Васильевич обвенчался с греческой царевной и племянницей последнего Византийского императора Софией Палеолог, бабушкой Ивана IV Грозного. Брак был предложен римским папой Павлом II, под покровительством которого находилась девушка после падения Византийской империи. Переговоры о возможном союзе длились три года.
Венчание состоялось в Успенском соборе в Москве. По преданию, царевна привезла с собой в подарок мужу «костяной трон», известный нам как трон Ивана Грозного. Это самый древний трон в кремлевском собрании. Именно София Палеолог утвердила в Великом княжестве Московском многие византийские обычаи, а брак должен был утвердить преемственность Москвы Византийской империи.
21 ноября 1783 года люди впервые поднялись в воздух на воздушном шаре. Аппарат носил название монгольфьер по фамилии своих изобретателей — братьев Монгольфье.
Тепловой аэростат с оболочкой, наполняемой подогретым воздухом, взмыл в воздух около замка ла Мюетт в Булонском лесу на окраине Парижа. Его пассажирами были
Парижане приветствовали пилотов как национальных героев.
Вечером 21 ноября 2013 года в одном из спальных районов Риги обрушился торговый центр «Maxima», сданный в эксплуатацию всего за два года до этого. В результате катастрофы погибли 54 человека, получили ранения 40 человек. В память о жертвах обрушения в Латвии был объявлен трехдневный траур.
Причинами трагедии назвали ошибки в конструкции крыши и находившееся на ней большое количество стройматериалов. В начале 2020 года суд приговорил одного подозреваемого к 6 годам тюрьмы и выплате 5 млн евро жертвам, восьмерых подсудимых оправдали.