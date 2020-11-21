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00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 21 ноября

Всемирный день телевидения, трагедия в Риге, первый полет на воздушном шаре и другие памятные события этого дня.

Источник: ООН/Марк Гартен

Всемирный день телевидения

Этот международный день начали отмечать 21 ноября 1996 года по инициативе Генассамблеи ООН. Именно тогда состоялся первый Всемирный телевизионный форум. В ООН призвали мир обмениваться телевизионными программами для продвижения мира и развития.

Сегодня конкуренцию телевидению составляет Интернет. Например, в 2019 году россияне в среднем за сутки смотрели телевизор на 17 минут меньше, чем годом ранее. По данным Mediascope, россияне старше четырех лет в 2019 году проводили у телевизора в среднем 3 часа 40 минут в сутки.

Всемирный день приветствий

В 1973 году братья Майкл и Брайен Маккомак в США придумали Всемирный день приветствий.

Они разослали письма с радушными приветствиями во все уголки мира и попросили адресатов поприветствовать еще кого-нибудь, хотя бы десять человек.

Идею, поданную в разгар холодной войны, во время конфликта между Египтом и Израилем, поддержали в более чем 180 странах. С тех пор ежегодно 21 ноября в мире отмечают День приветствий, чтобы напомнить: конфликты следует разрешать посредством общения, а не применения силы.

Источник: РИА "Новости"

Венчание Иоанна III Васильевича с Софией Палеолог

21 ноября 1472 года великий князь Московский Иоанн III Васильевич обвенчался с греческой царевной и племянницей последнего Византийского императора Софией Палеолог, бабушкой Ивана IV Грозного. Брак был предложен римским папой Павлом II, под покровительством которого находилась девушка после падения Византийской империи. Переговоры о возможном союзе длились три года.

Венчание состоялось в Успенском соборе в Москве. По преданию, царевна привезла с собой в подарок мужу «костяной трон», известный нам как трон Ивана Грозного. Это самый древний трон в кремлевском собрании. Именно София Палеолог утвердила в Великом княжестве Московском многие византийские обычаи, а брак должен был утвердить преемственность Москвы Византийской империи.

Первый полет на воздушном шаре

21 ноября 1783 года люди впервые поднялись в воздух на воздушном шаре. Аппарат носил название монгольфьер по фамилии своих изобретателей — братьев Монгольфье.

Тепловой аэростат с оболочкой, наполняемой подогретым воздухом, взмыл в воздух около замка ла Мюетт в Булонском лесу на окраине Парижа. Его пассажирами были Пилатр-де-Розье и маркиз д’Арланд.

Шар поднялся на высоту 1 км, преодолел 9 км за 25 минут и приземлился на другом берегу Сены между ветряными мельницами.

Парижане приветствовали пилотов как национальных героев.

Источник: AP 2020

Обрушение торгового центра «Maxima»

Вечером 21 ноября 2013 года в одном из спальных районов Риги обрушился торговый центр «Maxima», сданный в эксплуатацию всего за два года до этого. В результате катастрофы погибли 54 человека, получили ранения 40 человек. В память о жертвах обрушения в Латвии был объявлен трехдневный траур.

Причинами трагедии назвали ошибки в конструкции крыши и находившееся на ней большое количество стройматериалов. В начале 2020 года суд приговорил одного подозреваемого к 6 годам тюрьмы и выплате 5 млн евро жертвам, восьмерых подсудимых оправдали.

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