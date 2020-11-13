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20:02 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко: широкое внедрение народного бюджетирования может повысить доверие к власти

Спикер Совфеда считает необходимым более широкое внедрение цифровых инструментов для обратной связи с населением.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации будет внимательно следить за внедрением в регионах механизма народного бюджетирования, который может повысить уровень доверия граждан к органам власти. Об этом заявила в пятницу председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на заседании научно-экспертного совета, посвященного теме доверия как фактора достижения стратегических целей развития государства.

«Еще одним направлением по повышению доверия [к органам власти] может стать широкое внедрение народного бюджетирования. Данная модель дает возможность людям самим решать, на что потратить средства местного бюджета, позволяет им напрямую участвовать в улучшении условий жизни в своем городе, районе, поселке. Мы будем внимательно наблюдать, как этот механизм заработает в регионах, насколько высоко сами граждане оценят его эффективность», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что считает необходимым более широкое внедрение цифровых инструментов для обратной связи с населением.
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«Используя профильные интернет-ресурсы, граждане могут участвовать в общественном обсуждении проектов важнейших федеральных законов. А такие платформы, как “Активный гражданин”, позволяют оперативно и без лишней волокиты решать вопросы городского развития», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, доверие к власти во многом определяется степенью ее открытости перед обществом, а лучшим примером в этом является президент РФ Владимир Путин, который находится в постоянном взаимодействии с руководителями регионов и ведомств, представителями гражданского общества, СМИ и обычными гражданами. «Уровень доверия не только формирует общую атмосферу жизни в стране, но и оказывает серьезное влияние на ее экономическое, социальное развитие», — уверена председатель верхней палаты парламента.

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