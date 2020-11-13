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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Хитрая кошка из Англии потолстела на диете благодаря соседям

Неравнодушные люди подкармливали «голодное» животное.

Шина Уилсон из британского города Эксмут, графство Девон, была вынуждена через Facebook-группу своего района обратиться к соседям с необычной просьбой. В своем посте девушка попросила людей перестать кормить ее и без того толстую кошку Айрис.

Дело в том, что ее британская короткошерстная кошка — большая любительница покушать, а потому ее вес превысил допустимые нормы и достиг отметки в семь с половиной килограммов.

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Из-за этого у животного начались проблемы со здоровьем и ей понадобилась операция, которую, по иронии, не смогли провести из-за лишнего веса. Потому Айрис срочно посадили на специальную диету, чтобы привести в порядок и подготовить к операции.

Шина и ее супруг исправно кормили кошку низкокалорийной едой, но спустя некоторое время заметили, что их питомица лишь еще больше потолстела. Решив разобраться в ситуации, Шина провела расследование и выяснила, что хитрая киса начала ходить по соседям в округе, где, по всей видимости, изображала голодные обмороки, выпрашивая вкусненькое.

Поскольку узнать всех, кто кормит ее кошку, британка не смогла, то решила обратиться сразу ко всем жителям района с просьбой не верить хитрой Айрис и ради ее же блага перестать ее кормить, пишет Metro.

Екатерина Гура

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