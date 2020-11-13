15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании нашлась точная копия Эммы Уотсон (фото)
Сходство со звездой у девушки не только внешнее.
На сайте Reddit пользовательница по имени Элла Нортон в середине ноября опубликовала коллаж из двух снимков — своего и британской актрисы Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Удивительно, но понять, кто из девушек на каком фото — практически невозможно.
Нортон объяснила, что ее давно путают с актрисой
Нортон также рассказала, что занимается профессиональным косплеем Гермионы и иногда подрабатывает ее двойником на мероприятиях.
Екатерина Гура