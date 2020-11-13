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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании нашлась точная копия Эммы Уотсон (фото)

Сходство со звездой у девушки не только внешнее.

На сайте Reddit пользовательница по имени Элла Нортон в середине ноября опубликовала коллаж из двух снимков — своего и британской актрисы Эммы Уотсон, известной по роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Удивительно, но понять, кто из девушек на каком фото — практически невозможно.

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Нортон объяснила, что ее давно путают с актрисой из-за их феноменального сходства. Сама Элла такому факту только рада, ведь с Уотсон ее объединяет не только одинаковая внешность, но и жизненная философия. Обе девушки любят учиться и много читают, а также поддерживают феминистическое движение и занимаются благотворительностью.

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Нортон также рассказала, что занимается профессиональным косплеем Гермионы и иногда подрабатывает ее двойником на мероприятиях.

Екатерина Гура

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