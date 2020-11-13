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16:12 (мск), источник: Ведомости

Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского

Россия выдвинула фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского на премию «Оскар», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

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Россия выдвинула фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского на премию «Оскар», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

«От России выбрали фильм Кончаловского “Дорогие товарищи!”», — сообщил Меньшов. Картина выдвинута в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм сообщает о событиях расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске, недовольных повышением цен, в 1962 г. Тогда погибли 26 человек, около 100 получили ранения. Семь человек приговорили к расстрелу как зачинщиков беспорядков, более 100 — к тюремным срокам. Главную роль в посвященном «новочеркасскому расстрелу» фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая.

В сентябре 2020 г. Андрей Кончаловский за фильм «Дорогие товарищи!» получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

В 2019 г. на «Оскар» от России выдвигался фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Он вошел в шорт-лист премии в категории «Лучший международный художественный фильм», однако в итоге не попал в число номинантов на «Оскара». До этого картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и премию Международной федерации кинопрессы на Каннском кинофестивале в 2019 г.

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