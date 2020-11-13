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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях показали белого кролика, чернеющего на холоде

Некоторые решили, что фото — подделка.

Пользовательница ресурса Reddit с ником pinklady968 удивила пользователей, показав им два снимка своего домашнего кролика. Правда, фото оказались странными: на одном из них кролик полностью белый, а на другом — с черными ушами, носом, лапами и хвостом.

Девушка уточнила, что такие метаморфозы происходят с питомцем при смене температуры: чем холоднее воздух, тем заметнее проявляются черные пятна.

Необычный кролик сразу привлек внимание пользователей ресурса, а его фото стали вирусными. Комментаторы разделились на два лагеря: одни утверждали, что такого не может быть и животные на снимках разные, а другие доказывали, что смена окраса при температурных колебаниях для ушастых совсем не редкость.

Автор поста подтвердила подлинность снимков и объяснила, что ее кролик является представителем гималайской породы, у которых распространено такое точечное окрашивание, из-за особых генов, которые поддерживают нормальное функционирование организма при смене температур и вырабатывают при этом особые ферменты.

Екатерина Гура

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