В соцсетях показали белого кролика, чернеющего на холоде

Пользовательница ресурса Reddit с ником pinklady968 удивила пользователей, показав им два снимка своего домашнего кролика. Правда, фото оказались странными: на одном из них кролик полностью белый, а на другом — с черными ушами, носом, лапами и хвостом.
Девушка уточнила, что такие метаморфозы происходят с питомцем при смене температуры: чем холоднее воздух, тем заметнее проявляются черные пятна.
Необычный кролик сразу привлек внимание пользователей ресурса, а его фото стали вирусными. Комментаторы разделились на два лагеря: одни утверждали, что такого не может быть и животные на снимках разные, а другие доказывали, что смена окраса при температурных колебаниях для ушастых совсем не редкость.
Автор поста подтвердила подлинность снимков и объяснила, что ее кролик является представителем гималайской породы, у которых распространено такое точечное окрашивание, из-за особых генов, которые поддерживают нормальное функционирование организма при смене температур и вырабатывают при этом особые ферменты.