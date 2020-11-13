17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде огромная медведица «попросила» охотников убраться с дороги (видео)
Охоту пришлось отменить.
Канадские охотники Джастин Гисбрехт и его отец навсегда запомнят неожиданную встречу с гигантской медведицей, вставшей на задние лапы перед их пикапом.
Двое мужчин отправились поохотиться на оленей в лесу возле Эдсона в провинции Альберта. Они прибыли на место и собирались выйти из авто, когда увидели очень крупного гризли. Медведица подошла прямо к машине и встала на задние лапы. Ее рост составлял примерно 2,5 метра.
Через несколько секунд охотники поняли, почему огромный гризли решил их напугать. Позади медведицы показались три медвежонка тоже довольно внушительного размера.
Гисбрехт достал телефон и начал снимать. «Я видел много гризли, но не с тремя такими здоровыми детенышами», — прокомментировал он инцидент телеканалу CTV News.
Появление медведей переполошило и оленей, на которых собирались охотиться Гисбрехты. Решив, что охота вряд ли окажется удачной, канадцы развернулись и уехали домой.
Анна Лысенко