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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде огромная медведица «попросила» охотников убраться с дороги (видео)

Охоту пришлось отменить.

Канадские охотники Джастин Гисбрехт и его отец навсегда запомнят неожиданную встречу с гигантской медведицей, вставшей на задние лапы перед их пикапом.

Двое мужчин отправились поохотиться на оленей в лесу возле Эдсона в провинции Альберта. Они прибыли на место и собирались выйти из авто, когда увидели очень крупного гризли. Медведица подошла прямо к машине и встала на задние лапы. Ее рост составлял примерно 2,5 метра.

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Через несколько секунд охотники поняли, почему огромный гризли решил их напугать. Позади медведицы показались три медвежонка тоже довольно внушительного размера.

Гисбрехт достал телефон и начал снимать. «Я видел много гризли, но не с тремя такими здоровыми детенышами», — прокомментировал он инцидент телеканалу CTV News.

Появление медведей переполошило и оленей, на которых собирались охотиться Гисбрехты. Решив, что охота вряд ли окажется удачной, канадцы развернулись и уехали домой.

Анна Лысенко

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