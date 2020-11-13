18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Атакующий «с воздуха» леопард попал на видео в ЮАР
Впечатляющие кадры.
Турист Михаил Мессарис с женой, приехавшие из Кейптауна на сафари в Национальный парк Крюгера, стали свидетелями поразительной сцены охоты леопарда.
Хищник притаился на дереве, подстерегая пасущегося внизу стенбока — карликовую антилопу. Совершенно неслышно для животного ловкий и необычайно гибкий леопард выбрал удобную позицию и прыгнул на жертву прямо в дерева.
Стадо карликовых антилоп в ужасе метнулось прочь, а хищник утащил добычу через ручей на дерево поудобнее и приступил к трапезе.
«Мы с женой провели немало времени, путешествуя по центральному району Крюгера в течение многих лет. Но больших кошек доводилось видеть крайне редко, не говоря уже о наблюдениях за их охотой!» — поделился своими эмоциями наблюдатель.
Анна Лысенко