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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Атакующий «с воздуха» леопард попал на видео в ЮАР

Впечатляющие кадры.

Турист Михаил Мессарис с женой, приехавшие из Кейптауна на сафари в Национальный парк Крюгера, стали свидетелями поразительной сцены охоты леопарда.

Хищник притаился на дереве, подстерегая пасущегося внизу стенбока — карликовую антилопу. Совершенно неслышно для животного ловкий и необычайно гибкий леопард выбрал удобную позицию и прыгнул на жертву прямо в дерева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стадо карликовых антилоп в ужасе метнулось прочь, а хищник утащил добычу через ручей на дерево поудобнее и приступил к трапезе.

«Мы с женой провели немало времени, путешествуя по центральному району Крюгера в течение многих лет. Но больших кошек доводилось видеть крайне редко, не говоря уже о наблюдениях за их охотой!» — поделился своими эмоциями наблюдатель.

Анна Лысенко

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