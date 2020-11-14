ВОЗ сообщила о новом рекордном приросте зараженных коронавирусом за сутки

Больше всего новых случаев, по сообщению ВОЗ, зафиксировали в США. За сутки там выявили 142 076 заболевших. Общее число зараженных в стране превысило 10,2 млн человек. По статистике Университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим, в США зарегистрировали уже более 10,6 млн больных COVID-19.
На втором месте по числу новых заболевших за прошедшие сутки находится Бразилия, где выявили 48 331 больного. Общее число заболевших превысило 5 млн человек.
Тройку лидеров замыкает Индия с 44 879 новыми заболевшими. Всего в государстве выявили более 8 млн зараженных.
Россия, по статистике ВОЗ, находится на четвертом месте. За сутки коронавирусом в стране заразились 21 983 человек. Это новый рекорд, предыдущий был установлен 9 ноября, когда зафиксировали 21 798 заболевших. За весь период пандемии в России заболел 1 880 551 человек.
Ранее ВОЗ сообщала о рекордном приросте больных с коронавирусом за одни сутки 7 ноября. Тогда в мире зарегистрировали 581,6 тыс зараженных. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в начале ноября предупреждала, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 будет очень тяжелой. «В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии», — заявила она.