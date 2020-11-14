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00:32 (мск), источник: РБК

ВОЗ сообщила о новом рекордном приросте зараженных коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заразились по всему миру 628 136 человек. Это рекордный прирост заболевших за одни сутки с начала пандемии. Ежедневная статистика распространения инфекции опубликована на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Общее число заболевших COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 52,48 млн человек.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: Reuters

Больше всего новых случаев, по сообщению ВОЗ, зафиксировали в США. За сутки там выявили 142 076 заболевших. Общее число зараженных в стране превысило 10,2 млн человек. По статистике Университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим, в США зарегистрировали уже более 10,6 млн больных COVID-19.

На втором месте по числу новых заболевших за прошедшие сутки находится Бразилия, где выявили 48 331 больного. Общее число заболевших превысило 5 млн человек.

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Тройку лидеров замыкает Индия с 44 879 новыми заболевшими. Всего в государстве выявили более 8 млн зараженных.

Россия, по статистике ВОЗ, находится на четвертом месте. За сутки коронавирусом в стране заразились 21 983 человек. Это новый рекорд, предыдущий был установлен 9 ноября, когда зафиксировали 21 798 заболевших. За весь период пандемии в России заболел 1 880 551 человек.

Ранее ВОЗ сообщала о рекордном приросте больных с коронавирусом за одни сутки 7 ноября. Тогда в мире зарегистрировали 581,6 тыс зараженных. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в начале ноября предупреждала, что в ближайшие несколько месяцев ситуация с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 будет очень тяжелой. «В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии», — заявила она.

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