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00:54 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака

МОСКВА — РИА Новости. В Русской православной церкви поддерживают инициативу венгерского правительства закрепить в основном законе понятие пола и брака, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Источник: Агентство «Москва»

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство Венгрии предложило внести поправки в конституцию страны и закрепить в основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, а также указать, что пол человека приобретается при рождении.

«Мне кажется очень верным намерение закрепить в конституции представления, которые ранее считались самоочевидными, например, о браке как союзе мужчины и женщины, о биологическом поле как реальности, которая дана человеку при рождении. Я приветствую намерения Венгрии и других государств защитить свое законодательство и общественную жизнь от внешнего воздействия», — сказал Кипшидзе.

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По его словам, в мире представления о браке, мужчине и женщине подвергаются переосмыслению, а на государства оказывается «беспрецедентное давление» неправительственных и международных организаций, которые «пытаются добиться изменения национального законодательства в угоду интересам маргинальных групп».

Он напомнил, что Россия уже приняла поправки в конституцию, закрепив понятие брака как союза мужчины и женщины.

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обозначил позицию Русской православной церкви, согласно которой «псевдосемьи», где у ребенка два родителя одного пола — это «удар по самосознанию, психике и личности, поскольку это ломает замысел Творца о человеке и уродует человеческое естество».

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