Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
16Скончался Михаил Жванецкий
13Опасная течь: почему исчезает третий полюс Земли
03:31 (мск), источник: РИА Новости

Россиян призвали молчать из-за коронавируса

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Выражение «молчание — золото» из-за эпидемии коронавируса приобрело новое значение. Сдержанность в общении снижает риск заражения, заявил в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

COVID-19: Новые случаи
США
03:44 (мск)На Украине начался «карантин выходного дня»
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА Новости

Зараженный коронавирусом человек при дыхании распространяет некоторое количество вирусных частиц в окружающее пространство. При разговоре этот эффект усиливается, и в воздух попадает больше опасных веществ, рассказал Тимаков. По его словам, снизить потенциальный вред может ношение медицинских масок или молчание.

«Формулировку “молчание — золото” никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение. Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске. Если идет разговор и человек плохо слышит из-за маски и ее приходится снять, то отойти надо друг от друга минимум на 1,5 метра», — объяснил врач.

Читайте также
Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса

На распространение вируса при разговоре влияют и эмоции человека. Агрессивно доказывать нарушителю масочного режима его неправоту зачастую опаснее, чем просто игнорировать его, уверяет Тимаков. По его словам, лучше оставить это контролирующим органам.

«Эмоции влияют на выделение частиц в первую очередь. Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и кому-то что-то объяснить, тем больше выделяется вирусных частиц. Те люди, которые возмущаются, которые скандалят друг с другом из-за ношения масок, на самом деле делают только хуже. В таких случаях выделяется гораздо больше вируса, чем если бы нарушители тихо стояли в толпе без маски, а остальные были бы в масках», — заключил врач.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео
Небензя рассказал о встрече с Тихановской
ВОЗ сообщила о новом рекордном приросте случаев COVID за сутки
На Украине начался «карантин выходного дня»
Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма COVID
Бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве
Лукашенко ответил Зеленскому на обращение к нему без должности
Осужденный пожизненно серийный убийца скончался от COVID-19
Пульмонолог: коронавирус будет существовать десятки лет
Здоровье
Мужчина заболел COVID-19 и лишился восьми пальцев на руках Медики давали один шанс к 100, что он выживет.
Авто
«Китаец» против «корейца»: какой кроссовер купить? В классе кроссоверов «за 1,5 миллиона рублей» появился новый игрок из Китая. Что он может предложить покупателям?
Новости партнеров
Сигнал элитам. Силовик займется чисткой рядов в «Единой России»
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Gnezdo.ru
4 песни СССР, в которых мы слышим не то, что надо
4 актёра из любимого сериала, уже ушедшие из жизни
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Помните этого актера? Посмотрите, что с ним стало
Леди
71-летний принц Чарльз представил коллекцию одежды (фото) Наследник престола увлекся модой
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь