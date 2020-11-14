03:31 (мск), источник: РИА Новости
Россиян призвали молчать из-за коронавируса
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Выражение «молчание — золото»
Зараженный коронавирусом человек при дыхании распространяет некоторое количество вирусных частиц в окружающее пространство. При разговоре этот эффект усиливается, и в воздух попадает больше опасных веществ, рассказал Тимаков. По его словам, снизить потенциальный вред может ношение медицинских масок или молчание.
«Формулировку “молчание — золото” никто не отменял. К сожалению,
На распространение вируса при разговоре влияют и эмоции человека. Агрессивно доказывать нарушителю масочного режима его неправоту зачастую опаснее, чем просто игнорировать его, уверяет Тимаков. По его словам, лучше оставить это контролирующим органам.
«Эмоции влияют на выделение частиц в первую очередь. Чем громче, чем эмоциональнее, чем агрессивнее человек общается, чем он больше пытается спорить и