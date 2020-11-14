Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает», — высказался Зверев.
Также специалист ответил на вопрос, могут ли больные в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме.
«Очень важна доза заражения. <…> Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше. Но прямой зависимости здесь нет», — подчеркнул он.
Зверев при этом отметил, что те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.
Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.