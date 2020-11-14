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03:06 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал в интервью «Парламентской газете», кто менее подвержен риску перенести коронавирус в тяжелой форме.

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Источник: РИА Новости

«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает», — высказался Зверев.

Также специалист ответил на вопрос, могут ли больные в легкой форме быть менее заразными, чем заболевшие в тяжелой форме.

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«Очень важна доза заражения. <…> Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше. Но прямой зависимости здесь нет», — подчеркнул он.

Зверев при этом отметил, что те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.

Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на рекордные 21 983, всего за время пандемии в России зарегистрировали 1 880 551 больного.

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