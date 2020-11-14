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05:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер отреагировал на критику его слов о «фашистских чертах» СССР

Телеведущий Владимир Познер отреагировал на критику в его адрес за слова о «фашистских чертах» СССР со стороны депутата Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Валерия Рашкина. Об этом сообщает НСН.

Источник: РИА "Новости"

«На эти обвинения я отвечать вообще не буду. Никаких комментариев у меня по этому поводу нет», — заявил телеведущий.

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Познер отметил, что в Коммунистическую партию Советского Союза, по его мнению, входили совершенно разные люди, как «очень достойные», так и «подлецы и мерзавцы».

Ранее Рашкин раскритиковал Познера за слова о «фашистских чертах» СССР.

«Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он “переобулся” на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков», — заявил депутат.

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