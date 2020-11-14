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04:20 (мск), источник: РБК

Ученые заявили о более восприимчивом к вакцине коронавирусе из-за мутации

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, со временем мутировал, что позволило ему быстро распространиться по миру. К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины и Висконсинского университета в Мадисоне, сообщает MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Science.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: Reuters

Авторы исследования изучили новый штамм коронавируса, который появился в Европе и получил название D614G. По их данным, он передается и размножается быстрее, чем штамм китайского происхождения, который распространился в начале пандемии.

Вместе с тем в ходе испытаний на животных ученые установили, что новый штамм не ведет к более тяжелому заболеванию, и он более чувствителен к вакцинам и препаратам на основе антител.
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Исследователи считают, что штамм D614G увеличивает способность белка-шипа открывать клетки для проникновения вируса. Это также открывает путь к уязвимому ядру вируса, и антителам, вроде тех, что содержатся в вакцинах, которые в настоящее время проходят испытания, легче нейтрализовать его.

Авторы исследования также решили проверить, повлияют ли изменения в структуре вируса на методы борьбы с заболеванием. «Все вакцины, основанные на оригинальном китайском штамме, вызывают хороший иммунный ответ, защищающий от этого штамма, так что это хорошие новости», — цитирует WebMD профессора эпидемиологии, микробиологии и иммунологии в Университете Северной Каролины Ральфа Барика.

О том, что вирус SARS-Cov-2 в случае мутации может становиться более заразным, еще в июле заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Позже профессор Габриэль Леунг из медицинской школы Университета Гонконга сообщил, что, согласно международному исследованию, мутация произошла в наиболее распространенном штамме коронавируса, в результате чего его заразность выросла почти на треть.

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