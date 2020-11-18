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День в истории: 18 ноября
Указ о построении первого постоянного моста через Неву, день рождения Деда Мороза и Микки Мауса и другие события этого дня.
18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году в «Детских сказках дедушки Иринея» Владимира Одоевского. В них зимний волшебник именовался Мороз Иванович.
18 ноября 1842 года издали указ о построении Благовещенского моста (с 1855 по 1918 г. — Николаевский мост, с 1918 по 2007 г. — мост Лейтенанта Шмидта). Он соединяет между собой Васильевский и 2-й Адмиралтейский острова. На сегодняшний день это единственный мост на Неве, фундамент которого выполнен из деревянных свай. В 1990 году перильное ограждение, фонари и павильоны моста включены в список объектов культурного наследия России регионального значения, находятся под охраной государства.
18 ноября 1920 совместным постановлением Наркомздрава РСФСР и Наркомюста РСФСР «Об искусственном прерывании беременности» впервые в мире были легализованы аборты. До того времени аборт в России являлся преступлением, а в XVII веке за искусственное прерывание беременности применяли смертную казнь. Однако на рубеже XIX и XX веков медицинское сообщество и юристы Российской империи начали высказываться за легализацию абортов, повышение их безопасности и распространение контрацепции.
Несмотря на то, что тогда эра легальных абортов оказалась недолгой, на сегодняшний день аборты в России разрешены законом и входят в систему обязательного медицинского страхования. При этом этический вопрос об их допустимости остается дискуссионным.
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До 1947 года Уолт Дисней лично озвучивал Микки Мауса, но
18 ноября 2014 года произошел пятый по счету провал на Верхнекамском месторождении калийных солей — на втором соликамском руднике значительно возросли объемы поступления рассолов. За несколько дней после сообщения об аварии стоимость акций владельца рудника Уралкалия снизилась на 30%. Возникла угроза затопления первых двух соликамских рудников. В том числе единственного рудоуправления Уралкалия, на котором добывается карналлит, поставляемый для крупнейшего в мире производителя титана