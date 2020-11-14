10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французская школа попросила родителей не бросать детей через забор
Опаздывающих учеников призывают вставать пораньше.
У входа в начальную школу Trillade во французском Авиньоне появились необычные объявления. Руководство и учителя школы настоятельно просят родителей не перебрасывать опоздавших учеников через закрытые ворота.
Дело в том, что с началом уроков вход на территорию школы закрывают, чтобы в нее не могли попасть посторонние.
Директор школы Сана Мезиан сказала изданию La Provence, что было замечено уже несколько случаев, когда родители помогали детям перебраться через забор или попросту перебрасывали их сами. К счастью, никто пока не травмировался.
Родителям и ученикам, которые опоздали к началу учебного дня, предлагают вернуться к 10 или 15 часам, когда ворота будут снова открыты.
Анна Лысенко