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11:05 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 22 702 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 702, до 1 903 253, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: Агентство «Москва»

Это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий — 21 983 случая за один день — был зарегистрирован в пятницу, 13 ноября.

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 18 626, до 1 425 529. В стране четвертый день подряд выписывают более 18 000 пациентов. Максимум, зафиксированный в четверг, 12 ноября, составил 18 811 вылечившихся за сутки. Доля уже выздоровевших россиян, по данным штаба, увеличилась до 74,9%.

Число летальных исходов за сутки возросло на 391 против 411 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 32 834 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

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