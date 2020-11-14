В России выявили 22 702 случая заражения коронавирусом за сутки

Это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий — 21 983 случая за один день — был зарегистрирован в пятницу, 13 ноября.
Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 18 626, до 1 425 529. В стране четвертый день подряд выписывают более 18 000 пациентов. Максимум, зафиксированный в четверг, 12 ноября, составил 18 811 вылечившихся за сутки. Доля уже выздоровевших россиян, по данным штаба, увеличилась до 74,9%.
Число летальных исходов за сутки возросло на 391 против 411 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 32 834 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.