13:28 (мск), источник: РИА Новости
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах.
Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили, нет ощущения праздника. Артист напомнил, что людям
А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах.
Тогда, как предполагает артист, может «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.
Ранее в столице с 13 ноября на два месяца ввели запрет на обслуживание посетителей в заведениях общественного питания, а также в ночных клубах, боулингах и иных развлекательных заведениях с 23.00 до 6.00.
В кинотеатрах, театрах и концертных залах число зрителей не должно превышать 25% от общего числа мест. Также в столице приостановили проведение различных развлекательных, культурных и просветительских мероприятий.
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