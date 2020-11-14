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13:28 (мск), источник: РИА Новости

Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили, нет ощущения праздника. Артист напомнил, что людям из-за отмененных мероприятий останется лишь смотреть программы по телевизору.

А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах.
Валерий Меладзе
Заслуженный артист РФ

Тогда, как предполагает артист, может «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение многих месяцев.

Ранее в столице с 13 ноября на два месяца ввели запрет на обслуживание посетителей в заведениях общественного питания, а также в ночных клубах, боулингах и иных развлекательных заведениях с 23.00 до 6.00.

В кинотеатрах, театрах и концертных залах число зрителей не должно превышать 25% от общего числа мест. Также в столице приостановили проведение различных развлекательных, культурных и просветительских мероприятий.

Весной бодибилдер и шоумен Сергей Глушко (известный под псевдонимом Тарзан) пожаловался на то, что пандемия коронавируса ударила по бюджету его с Наташей Королевой семьи. По его словам, артисты, в отличие от пенсионеров, «не имеют ни копейки». Подобные слова Тарзана вызвали широкий общественный резонанс. Недавно народный артист России Лев Лещенко также рассказал, что тяжелее всего из-за введенных ограничений приходится артистам в негосударственных культурных учреждениях.

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