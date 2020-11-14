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13:34 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал об осложнениях после COVID-19

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы нередко развиваются при коронавирусной инфекции, при появлении симптомов болезней сердца после COVID-19 следует сразу обращаться к специалистам, заявил генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

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Источник: РИА "Новости"

«При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», — сказал Шляхто, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.

Он отметил, что пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии нужно придерживаться правил здорового образа жизни, соблюдать рекомендованную диету, а также принимать назначенные специалистом препараты.

При этом плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции схем лечения, могут быть отложены по противоэпидемическим соображениям, подчеркнул Шляхто.

«Методы самоконтроля с ведением дневников, опросников для самостоятельного заполнения, в том числе с использованием соответствующих приложений и сервисов, приобретают особое значение в поддержании эффективного контроля хронических сердечно-сосудистых заболеваний на фоне пандемии», — пояснил эксперт.

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