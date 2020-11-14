13:34 (мск), источник: РИА Новости
Эксперт рассказал об осложнениях после COVID-19
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Осложнения со стороны
«При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны
При этом плановые обследования, не имеющие принципиального значения для коррекции схем лечения, могут быть отложены по противоэпидемическим соображениям, подчеркнул Шляхто.
«Методы самоконтроля с ведением дневников, опросников для самостоятельного заполнения, в том числе с использованием соответствующих приложений и сервисов, приобретают особое значение в поддержании эффективного контроля хронических