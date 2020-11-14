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13:47 (мск), источник: Ведомости

Рособрнадзор предупредил о возможном переносе итогового сочинения

Дату проведения итогового сочинения для российских выпускников могут перенести, Рособрнадзор выйдет с таким предложением, если эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

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Источник: РИА "Новости"

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — рассказал он.

Музаев обратил внимание на то, что такое решение будет распространяться на все регионы.

«Не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет», — пояснил он.

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Руководитель Рособрнадзора также отметил, что ведомство с сомнением относится к идее проводить итоговое сочинение в дистанционном формате. По его словам, опыт весны 2020 г. позволяет предположить, что сочинение будут писать родители, а не их дети. Решение о возможном переносе даты сочинения будет приниматься только после консультаций с Роспотребнадзором, Минпросвещения и Минздравом, добавил он.

Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева рассказала, что почти каждый пятый москвич (17%) заразился коронавирусом дома от детей.

Ранее член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что чаще всего коронавирусом заражаются подростки — они составляют две трети от всех случаев заражения детей в России. По данным эксперта, чаще всего дети заражаются коронавирусом в семейных очагах. Горелов добавил, что половина детей переносит коронавирус в легкой форме, треть — бессимптомно, 0,2% — в тяжелой форме.

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