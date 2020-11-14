19:46 (мск), источник: ТАСС
В Общественной палате призывают усилить контроль за иностранным финансированием НКО
В ОП РФ также назвали несколько приемов, которые позволяют обходить ограничения, установленные для HKO — иностранных агентов.
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете обратилась в Минюст с просьбой подготовить поправки в законодательство для усиления контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций.
«Опираясь на анализ международного опыта и исходя из сложившейся правоприменительной практики, обращаем внимание на необходимость совершенствования законодательства в целях улучшения доступности для общества информации об иностранном финансировании [НКО]», — говорится в обращение в Минюст, подписанным руководителем рабочей группы Александром Малькевичем.
«В этих условиях представляется, что следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности HKO и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием», — говорится в обращении.
В ОП выделили несколько приемов, которые позволяют обходить ограничения, установленные для HKO — иностранных агентов. К таким механизмам относится, в частности, использование сетевых форматов работы‚ деятельность общественных объединений без государственной регистрации и «фактическое участие физических лиц в реализации проектов HKO — иностранных агентов при отсутствии
«По нашему мнению, все эти механизмы открывают широкие возможности для получения иностранной поддержки при осуществлении