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19:46 (мск), источник: ТАСС

В Общественной палате призывают усилить контроль за иностранным финансированием НКО

В ОП РФ также назвали несколько приемов, которые позволяют обходить ограничения, установленные для HKO — иностранных агентов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете обратилась в Минюст с просьбой подготовить поправки в законодательство для усиления контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций.

«Опираясь на анализ международного опыта и исходя из сложившейся правоприменительной практики, обращаем внимание на необходимость совершенствования законодательства в целях улучшения доступности для общества информации об иностранном финансировании [НКО]», — говорится в обращение в Минюст, подписанным руководителем рабочей группы Александром Малькевичем.

По данным ОП, в последнее время возрастает информационно-политическая активность ряда «российских общественных объединений и ассоциированных c ними физических лиц, предположительно получающих финансовую, имущественную и иную поддержку со стороны иностранных государств либо от иностранных граждан».

«В этих условиях представляется, что следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности HKO и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием», — говорится в обращении.

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В ОП выделили несколько приемов, которые позволяют обходить ограничения, установленные для HKO — иностранных агентов. К таким механизмам относится, в частности, использование сетевых форматов работы‚ деятельность общественных объединений без государственной регистрации и «фактическое участие физических лиц в реализации проектов HKO — иностранных агентов при отсутствии какого-либо публичного декларирования данных фактов».

«По нашему мнению, все эти механизмы открывают широкие возможности для получения иностранной поддержки при осуществлении общественно-политической деятельности в России прямо или косвенно в интересах других государств, маскировки такой деятельности от общественности и закона», — подчеркивают авторы документа.

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