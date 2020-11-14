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23:07 (мск), источник: РБК

ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки превысило 657 тыс., следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это очередной рекордный показатель за последнюю неделю.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: Reuters

По данным ВОЗ, за последние 24 часа в мире выявили 657 312 случаев заболевания COVID-19, число заболевших с начала пандемии достигло 53 млн 164 тыс. 803 человека. За последние сутки умерли 9797 человек, за все время пандемии — 1 млн 300 тыс. 576. В пятерке стран с наибольшим числом случаев инфицирования находятся США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Предыдущий антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19 с начала пандемии был зафиксирован ВОЗ накануне — тогда число выявленных случаев за сутки составило более 641 тыс.

Максимальные недельные показатели ранее фиксировались с 2 по 8 ноября, когда было выявлено более 3,6 млн зараженных, и с 26 октября по 1 ноября (тогда коронавирусную инфекцию подтвердили более чем у 3,3 млн человек).

Накануне ВОЗ назвала способ побороть страх и стресс из-за COVID-19. Там рекомендовали придерживаться регулярного распорядка дня, то есть стараться вставать и ложиться спать в одно и то же время ежедневно, регулярно питаться здоровой пищей и заниматься спортом, а также разделять работу и отдых.

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