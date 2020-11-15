02:50 (мск), источник: РИА Новости
Вильфанд рассказал, как антициклон повлияет на погоду в центре России
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Синоптики не прогнозируют снег в ближайшие
При этом столбики термометров будут опускаться ниже нуля в ночное время, отметил он.
«Не видно первого снега на европейской территории. Конечно, на севере европейской территории и в Коми, и в Архангельской области, то есть две трети
Собеседник агентства пояснил, что антициклон, который определяет погоду на юге и в центре Европейской России, не позволит сформироваться условиям для выпадения снега, хотя ночные температуры будут доходить до минус 10 градусов.
«Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется. Что тут сделаешь? Поэтому не видно снежного покрова», — отметил Вильфанд.
Ученый напомнил, что средняя дата установления снежного покрова — конец ноября.