Врач рассказал, как не попасть в «серую зону» коронавируса

Наличие или отсутствие коронавируса у человека может показать только тест ПЦР. Исследование на антитела служит для другой цели. Оно может показать силу иммунного ответа на заболевание. В этом случае у людей может быть не только положительный и отрицательный результат, но и сомнительный. Именно его и называют результатом из «серой зоны», заявил инфекционист.
«Сомнительный результат — тот, который попадает в серую зону тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои серые зоны, свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в серую зону, то он и не положительный, и не отрицательный. Такой результат считается сомнительным. Тогда есть соответствующие рекомендации. Надо делать диагностику в динамике, оценку клинической картины и использование второго метода диагностики. Это является золотым стандартом», — рассказал вирусолог.
Кроме попадания в «серую зону», получить неоднозначный результат можно и из-за простого пренебрежения правилами подготовки к тестированию на коронавирус.
«Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак. Антитела — это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста. Еще антитела производятся клетками, содержание клеток существенным образом зависит от потребления пищи. Меняется клеточный состав и содержание разных подтипов лейкоцитов. Анализы, как правило, надо сдавать натощак. Только в критических ситуациях анализы берут, несмотря на прием пищи», — объяснил Викулов.