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09:09 (мск), источник: РИА Новости

Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Антициклон и безоблачная погода приведут к похолоданию в центре Европейской России, на следующей неделе ожидаются ночные температуры минус 1 — минус 6 градусов, а местами и до минус 10, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«В центре Европейской России температура будет около нормы, но есть динамика… Утром возможен туман антициклонального характера. В понедельник ночная температура будет отрицательной (возможно, до минус 10), а днем около нуля. Вторник и среда — наиболее прохладные дни. Во вторник и в среду ночные температуры минус 5 — минус 7 градусов, по области до минус 10», — сказал Вильфанд.

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Он отметил, что минимальных значений температура достигнет в пониженных местах. Заметного повышения столбиков термометров в течение предстоящей рабочей недели не ожидается.

«Ночные температуры в рабочие дни недели от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные минус 2 — плюс 2. Такой температурный фон около нормы», — заявил Вильфанд.

Ученый пояснил, что «охлаждение подстилающей поверхности» происходит, поскольку из-за антициклона на небе не будет облаков, а на земле — снега.

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