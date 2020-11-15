Илон Маск предположил, что в умеренной форме болеет COVID-19

08:57 (мск), источник: ТАСС
«Я получаю кардинально разные результаты из разных клиник, но, скорее всего, у меня умеренная форма COVID-19, — пояснил Маск. — Из симптомов у меня есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является разновидностью простуды».
В пятницу Маск написал в Twitter, что четырежды за день сдал тест на коронавирус. По его словам, пришли «два отрицательных теста и два положительных».
При этом он задался вопросом о достоверности результатов
Журнал Forbes 21 июля впервые включил Маска в пятерку самых богатых людей планеты. По данным журнала, состояние 49-летнего предпринимателя оценивается в $74,2 млрд.