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08:57 (мск), источник: ТАСС

Илон Маск предположил, что в умеренной форме болеет COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что в умеренной форме болеет COVID-19. Об этом он написал в субботу в своем Twitter. Один из пользователей социальной сети уточнил у Маска, болен ли он COVID-19, после того, как тот разместил в Twitter ряд противоречивых заявлений.

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Источник: AP 2020

«Я получаю кардинально разные результаты из разных клиник, но, скорее всего, у меня умеренная форма COVID-19, — пояснил Маск. — Из симптомов у меня есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является разновидностью простуды».

В пятницу Маск написал в Twitter, что четырежды за день сдал тест на коронавирус. По его словам, пришли «два отрицательных теста и два положительных».

При этом он задался вопросом о достоверности результатов ПЦР-тестов. «Было бы полезно узнать у людей, которые многое знают об индустрии ПЦР-тестирования, — написал Маск. — Каково примерное число ложных положительных результатов, с учетом всех факторов, при ПЦР-тестах на коронавирус?».

Журнал Forbes 21 июля впервые включил Маска в пятерку самых богатых людей планеты. По данным журнала, состояние 49-летнего предпринимателя оценивается в $74,2 млрд.

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