В Центре Чумакова назвали ключевую особенность новой вакцины от COVID-19

«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — отметил Егоров.
По его мнению, благодаря этой особенности препарат лучше всего защитит организм от коронавируса. Егоров добавил, что вакцина будет готова ориентировочно в феврале.
Первую вакцину от коронавируса в России зарегистрировали в августе. Препарат разработал московский Центр им. Гамалеи, он получил название «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V». Это векторная вакцина. Ее основу составляет неопасный аденовирус, в который встроили небольшой ген — участок генома коронавируса SARS-CoV-2. Этот аденовирус («вектор», то есть транспорт для доставки в клетки) доставляет в организм белки-антигены SARS-CoV-2 и провоцирует иммунный ответ.
В октябре была зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском научном центре «Вектор». Это пептидная вакцина. Она «состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые обучается иммунная система», пояснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обе эти вакцины проходят третий, завершающий этап клинических испытаний.
В них будут участвовать по 40 тыс. добровольцев, часть из которых получит плацебо.
В ноябре президент Владимир Путин сообщил, что в России «на подходе» третья вакцина от коронавируса. Это препарат Центра им. Чумакова. Как пояснил глава центра, доктор медицинских наук, профессор Айдар Ишмухаметов, эта «классическая» вакцина. В ее основе цельный «убитый» вирус, как и у «99% вакцин в мире», отметил он.
По словам Ишмухаметова, за препаратами такого типа стоит «300 лет опыта вакцинологии», в то время как новые вакцины, например векторные, еще не до конца изучены.
«Современные технологии позволяют уже использовать часть вируса, поэтому возникают векторные, новые вакцины. Это уже передовой край науки, скажем так, но эта тема еще не вполне хорошо развита», — отметил он.