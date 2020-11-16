11:25 (мск), источник: BBC News Русская служба
Почему нагая статуя в честь «матери феминизма» так взволновала британцев
В Лондоне установили памятник в честь одной из первых феминисток Мэри Уолстонкрафт, жившей во второй половине XVIII века.
Скульптуру из посеребренной бронзы авторства признанной британской художницы Мэгги Хэмблинг открыли на этой неделе в небольшом парке на востоке города. Деньги на нее — 143 тысячи фунтов стерлингов — собирали 10 лет.
«Идеи [Мэри Уолстонкрафт] изменили мир. Нужна была отвага, чтобы бороться за права женщин и образование для всех, — заявила фемактивистка Би Роулатт, возглавившая кампанию по сбору средств. — Но после ее смерти при родах продолжительными усилиями женоненавистников ее наследие было похоронено. Сегодня мы наконец исправляем эту несправедливость».
Хэмблинг изобразила Уолстонкрафт в виде небольшой нагой женщины, поднимающейся из абстрактной серебряной массы, которая напоминает очертания женских тел. Таким образом, по словам художницы, она хотела почтить жизнь не только Уолстонкрафт, но и «каждой женщины».
Но многие британцы остались недовольны и даже разъярены наготой скульптуры, сочтя это неуважением и к самой Уолстонкрафт, и к той самой «каждой женщине».
Мэри Уолстонкрафт — одна из первых феминисток, известная не только своими философскими работами «В защиту прав женщин» и «Мысли о воспитании дочерей» о правах женщин на образование, но и яркой — для консервативной георгианской Англии — жизнью.
Мэри родилась в середине XVIII века на востоке Лондона в обеспеченной семье, но ее
Лишенная наследства (но не уважаемого социального статуса в британском обществе), в юные годы Уолстонкрафт скиталась по Британии, подрабатывая то компаньонкой для богатых дам, то гувернанткой для их отпрысков. Позже она вновь обосновалась в Лондоне, где устроилась работать обозревателем и переводчиком у либерального издателя Джозефа Джонсона, публиковавшего работы радикальных мыслителей того времени — Джозефа Пристли, Уильяма Годвина, Эрзама Дарвина, а также самой Уолстонкрафт. Джонсон в 1787 году опубликовал ее первый труд — «Мысли о воспитании дочерей», в котором она размышляла об образовании для девочек из зарождавшегося тогда в Британии среднего класса, а позже, в 1792-м, и ее самую знаменитую полемическую работу — «В защиту прав женщин».
В 1792-м, после болезненного разрыва с женатым художником Генри Фюзели, Уолстонкрафт, вдохновленная победой Великой французской революции, переехала в Париж, где примкнула к местным экспатам и поддерживала жирондистов. Там она завела роман с американским дипломатом Гилбертом Имлеем, и хотя они не состояли в браке, ради своей же безопасности в стране, где к власти как раз пришли якобинцы, зарегистрировалась при американском посольстве как его жена. Позже Мэри родила от Имлея свою первую дочь, и, брошенная им, вернулась в Лондон и дважды предпринимала попытку свести счеты с жизнью.
После второй неудавшейся попытки самоубийства Уолстонкрафт вновь начала писать и общаться с давним другом, издателем Джонсоном, а через него — с философом Уильямом Годвином, считающимся одним из основателей анархизма. От него Уолстонкрафт забеременела во второй раз, и пара решила пожениться — тогда же британское общество узнало, что ни в каком браке с американцем Имлеем Уолстонкрафт не состояла, что вызвало немалый скандал. И вопреки тому, что Мэри и ее новый муж лишились многих друзей, их брак был счастливым — но недолгим.
Уолстонкрафт умерла в 38 лет
Но репутация, главный капитал в британском обществе, Уолстонкрафт была разрушена после публикации «Мемуаров» ее мужа Уильяма Годвина вскоре после ее смерти, в которых тот рассказал о романах, внебрачных детях и попытках самоубийства покойной жены.
Интеллектуальное наследие Уолстонкрафт начали возрождать суфражистки, борющиеся за политические права женщин в Британии конца XIX — начала ХХ века, и в полной мере ему начали воздавать должное феминистки «второй волны». Так,
В эпоху, когда женщины считались неспособными к классному обучению якобы
Если не считать работу Джуди Чикаго, то жизнь, вдохновение и творчество Мэри Уолстонкрафт до сих пор не воспевались в визуальном искусстве… до появления скульптуры Мэгги Хэмблинг.
Если вкратце, то наготой.
Критиков возмутило, что,
А
Видный
Хэмблинг, сама по себе эксцентричная художница, которая на всех фотопортретах присутствует неизменно с сигаретой в руке (по ее словам, это символизирует право человека на собственное мнение), ответила критикам: мол, они даже не потрудились прочесть надпись на постаменте, которая гласит, что
«Эта скульптура поощряет визуальный разговор с препятствиями, которые преодолела Уолстонкрафт, [и] идеалами, за которые она боролась и которые воплотила в жизнь, — растолковывает художница. — Ее можно сравнить с ракетой наших надежд, стремящейся в небо, идущей по пути борьбы за расширение прав и возможностей женщин, которую начала Уолстонкрафт».
Одежда определяет и ограничивает человека, ограничивает его реакцию. Она [статуя] обнажена, и она — это каждая женщина.
Но интерпретация показалась некоторым зрителям еще хуже произведения искусства. Многие критики отметили, что далеко не «каждая женщина» может похвастаться идеальной фигурой, как у статуи в честь Уолстонкрафт.
Дошло до того, что на следующий день после открытия статуи активистки в знак протеста прикрыли ее наготу футболкой с надписью «Женщина — взрослая самка человека» (при этом такое определение считается трансфобным).
Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что 2020 год в целом — не самое замечательное время для того, чтобы быть статуей. Вспомнить только сносы памятников работорговцам в Британии и США этим летом во время протестов движения Black Lives Matter или граффити «Расист», появившееся на памятнике Черчиллю в Лондоне.
И лишь в прошлом месяце другая скульптура — статуя «Медузы с головой Персея» художника Лучиано Гарбати, установленная в центре
«Трудно представить, чтобы
«Меня это ни в коем случае не злит, потому что я просто ЗНАЮ, что улицы скоро будут заполнены статуями, изображающими блестящие яйца Джона Леннона, гордый пенис Нельсона Манделы и очаровательную задницу Декарта», — съязвила британская журналистка и авторка нескольких феминистических
Многие комментаторы в этом споре действительно интересовались, возвели бы такой нагой памятник мужчине — скажем, Нельсону Манделе или Черчиллю. Ответ нашелся у историка викторианской эпохи Ханны Роуз Вудс.
«Статуя Уолстонкрафт все еще ужасна, но ответ: да. В 1822 году женщины Британии собрали 10 тысяч фунтов стерлингов, чтоб возвести статую герцога Веллингтона в образе гигантского обнаженного Ахиллеса, и было немало дискуссий, нужен ли ему фиговый лист или нет», — написала она в «Твиттере», подкрепив свои слова иллюстрациями.
В треде к ее посту пользователи — некоторые из них тоже историки — начали вспоминать другие обнаженные (или полуобнаженные) памятники уважаемым мужчинам, например:
Английскому литературному критику эпохи Просвещения Сэмюэлу Джонсону в соборе Святого Павла в Лондоне,
Шотландскому философу Дэвиду Хьюму в Эдинбурге,
И даже первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне.
К слову, зять Уолстонкрафт Перси Шелли тоже изображен совсем голым (и даже без фигового листа) на собственном мемориале в Университетском колледже в Оксфорде (из которого он был исключен, но почетным выпускником которого все же считается).
Нашлись и те, кто вступился за работу Хэмблинг и дело тех, кто взялся установить первый памятник в честь «матери феминизма». «Мне нравится статуя, почитающая Мэри Уолстонкрафт, она радикальна и ******* [крайне] противоречива, как ей и должно быть», — написала журналистка Табата Саути.
«Напоминает мне “Метрополь”, скрещенный с “Рождением Венеры”, — написала историк Ферн Риддл. — Я не вижу себя в этой фигуре, как и не увидела бы себя в статуе полностью одетой Мэри [Уолстонкрафт]. Мне просто нравится, что она есть, и что кто угодно может интерпретировать ее, как пожелает». Риддл напомнила, что даже в феминистическом движении есть место празднованию женской наготы.
Судя по «Твиттеру», многие лондонцы, несмотря на объявленный в Англии локдаун, в среду, через день после открытия памятника, пришли оценить его художественную ценность лично.
Как бы там ни было, весьма вероятно, что многие узнали о Мэри Уолстонкрафт и ее наследии именно благодаря жаркой дискуссии в СМИ и «Твиттере» о ее памятнике.
«Через 200 лет после своей смерти Мэри Уолстонкрафт продолжает ломать границы и порождать дебаты, — отметили в компании Mary On The Green, которая занималась сбором средств и установкой скандальной статуи. — Есть люди, которые сегодня вечером пойдут спать, зная о Мэри Уолстонкрафт больше, чем они знали о ней этим утром. А это то, чем стоит гордиться».