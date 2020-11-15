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10:40 (мск), источник: Ведомости

Глава Института диабета предупредила о скрытых угрозах коронавируса

Коронавирусная инфекция может нести в себе ряд скрытых угроз, рассказала директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова в комментарии «Комсомольской правде».

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Источник: РИА "Новости"
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По ее словам, особенно уязвимы перед коронавирусом диабетики, поскольку высокий уровень сахара в крови способствует более активному проникновению инфекции в клетки. В то же время, коронавирус наносит удар по поджелудочной железе, что может вызвать развитие диабета у переболевших COVID-19 пациентов.

Такой сценарий возникновения диабета на фоне дефицита инсулина широко известен в связи с заболеваниями у детей.

«Чаще всего случается так, что в детском возрасте ребенок переносит инфекцию, ангину, скарлатину, корь, краснуху и через месяц у него развивается диабет первого типа… Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа», — рассказала эксперт.

Помимо этого, в пандемию люди больше времени проводят дома и меньше двигаются, обратила внимание Шестакова.

Это может привести к развитию ожирения, что в свою очередь может вызвать диабет второго типа.
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Люди с недостаточной массой тела, однако, также сталкиваются с рисками тяжелой формы коронавируса, поскольку ослабленная иммунная система может не справиться с вирусом, добавила она.

Накануне академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал в интервью «Парламентской газете», что чаще всего переносят коронавирус в тяжелой форме люди с хроническими заболеваниями, нарушениями системы кровообращения или иммунной системы.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

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