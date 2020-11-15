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12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили 100 нетронутых саркофагов с мумиями

Еще одна крупная находка в древнем некрополе.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Египетские археологи обнаружили 100 деревянных саркофагов, около 40 позолоченных статуй, 4 позолоченные погребальные маски, амулеты, статуэтки ушебти и другие важные находки возрастом 2,5 тыс. лет.

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Находка сделана в древнем некрополе столицы Древнего Царства — Мемфиса, расположенном на территории селения Саккара в 30 км к югу от Каира, сообщило Министерство по делам древностей Египта.

Все саркофаги были обнаружены в трех гробницах на глубине около 12 метров. В некоторых из них сохранились мумии. Как считают ученые, захоронения принадлежали высшим государственным чиновникам Позднего периода и династии Птолемеев.

«Саккара еще не раскрыла всех своих секретов. Это настоящая сокровищница», — сказал министр туризма Халед эль-Анани, представляя находки в субботу, 14 октября.

«Раскопки все еще продолжаются. Когда мы освобождаем одну могильную шахту от саркофагов, мы находим вход в следующую», — добавил он.

В начале октября в Саккаре обнаружили 59 нетронутых саркофагов этого же периода.

Анна Лысенко

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