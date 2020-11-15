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18:54 (мск), источник: ТАСС

Испытания вакцины «Спутник V» в Индии начнутся на следующей неделе

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины «Спутник V», вероятно, поступит в больницу медицинского колледжа им. Ганеша Шанкара Видьяртхи в городе Канпуре на следующей неделе для проведения второй и третьей фаз клинических испытаний на людях. Об этом сообщил журналистам директор этого колледжа доктор Камал.

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Источник: AP 2020
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«Клинические испытания вакцины на людях начнутся со следующей недели. Около 180 добровольцев уже зарегистрировались для испытаний. Руководитель испытаний Саурабх Агарвал определит дозировку вакцины, которую необходимо вводить [испытуемым]. После введения одной дозы состояние добровольцев будет контролироваться, чтобы определить, нужны ли им дальнейшие дозы или нет», — цитирует в воскресенье Камала агентство PTI.

Он добавил, что полученные данные будут проанализированы, чтобы определить, является ли эта вакцина успешной или нет.

Ранее на текущей неделе партия российской вакцины была доставлена в фармацевтическую компанию Dr. Reddy’s Laboratories Ltd в индийский город Хайдарабад.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Dr. Reddy’s получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований вакцины «Спутник V» на индийской территории.

Испытания будут включать многоцентровые, рандомизированные, контролируемые исследования, частью которых станет проверка на безопасность и иммуногенность.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.

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