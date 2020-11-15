Испытания вакцины «Спутник V» в Индии начнутся на следующей неделе

18:54 (мск), источник: ТАСС
«Клинические испытания вакцины на людях начнутся со следующей недели. Около 180 добровольцев уже зарегистрировались для испытаний. Руководитель испытаний Саурабх Агарвал определит дозировку вакцины, которую необходимо вводить [испытуемым]. После введения одной дозы состояние добровольцев будет контролироваться, чтобы определить, нужны ли им дальнейшие дозы или нет», — цитирует в воскресенье Камала агентство PTI.
Он добавил, что полученные данные будут проанализированы, чтобы определить, является ли эта вакцина успешной или нет.
Ранее на текущей неделе партия российской вакцины была доставлена в фармацевтическую компанию Dr. Reddy’s Laboratories Ltd в индийский город Хайдарабад.
В октябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Dr. Reddy’s получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований вакцины «Спутник V» на индийской территории.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в