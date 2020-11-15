17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Бельгии святого Николая освободили от комендантского часа
А вместе с ним и
Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук написал письмо Синтаклаасу (святому Николаю), в котором разрешил ему нарушать карантин ради детей, сообщает Le Soir.
По словам министра, если Синтаклаас «приедет» в страну, чтобы вручить детям подарки 6 декабря, в день святителя Николая, ему не нужно будет соблюдать 10-дневный карантин. Гостя также освободят от комендантского часа, который начнет действовать в Бельгии 6 декабря. Благодаря этому Синтаклаас сможет беспрепятственно оставить подарки в детских тапочках или ботинках, как велит традиция.
Аналогичное разрешение дали и
Ванденбрук отметил, что в 2020 году дети заслуживают подарков, как никогда раньше.
Анна Лысенко