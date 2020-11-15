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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Бельгии святого Николая освободили от комендантского часа

А вместе с ним и Пер-Ноэля.

Источник: AP 2020
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Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук написал письмо Синтаклаасу (святому Николаю), в котором разрешил ему нарушать карантин ради детей, сообщает Le Soir.

По словам министра, если Синтаклаас «приедет» в страну, чтобы вручить детям подарки 6 декабря, в день святителя Николая, ему не нужно будет соблюдать 10-дневный карантин. Гостя также освободят от комендантского часа, который начнет действовать в Бельгии 6 декабря. Благодаря этому Синтаклаас сможет беспрепятственно оставить подарки в детских тапочках или ботинках, как велит традиция.

Аналогичное разрешение дали и Пер-Ноэлю (аналогу Деда Мороза родом из Франции), который «приходит» на Рождество к франкоязычным бельгийским детям.

Ванденбрук отметил, что в 2020 году дети заслуживают подарков, как никогда раньше.

Анна Лысенко

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