00:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 ноября
Международный день студентов, открытие Суэцкого канала для судоходства, «бархатная революция» в Чехословакии и другие события этого дня.
Международный день студентов (International Students' Day) отмечается 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма.
Дата установлена в память чешских студентов — героев Сопротивления. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии (в то время она называлась протекторат Богемия и Моравия, ныне Чехия) пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, открыв огонь по ее участникам. Один из студенческих лидеров Ян Оплетал был серьезно ранен и вскоре скончался. Его похороны 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. В ответ нацисты закрыли все чешские высшие учебные заведения, свыше 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в тюрьме. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.
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Крейсер «Аврора» был спущен на воду в
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По данным «РИА Новостей», «Газеты. Ру», ТАСС и открытых источников